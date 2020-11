Im indischen Dorf Panchapali (Bezirk Dharmapuri) ist im Rahmen einer dramatischen Rettungsaktion ein Elefantenbaby aus einem Brunnen geborgen worden. Der Dickhäuter wurde mit schwerem Gerät unter dem Jubel zahlreicher Schaulustiger mit einem Kran aus dem tiefen Schacht gezogen. Der Einsatz dauerte 16 Stunden und wurde etwas behelfsmäßig durchgeführt. So baumelt das arme Tier, an allen vier Beinen festgebunden, teilweise hilflos in der Luft. Von weiteren Baby-Elefanten bzw. Abstand war trotz Corona-Krise nichts zu sehen ...