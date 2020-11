Das Vertrauen in die Regierung ist - nach dem 20-Jahres-Hoch zu Beginn der Corona-Pandemie - zwar weiter gesunken, trotz Einbußen fast aller Regierungsmitglieder stehen sie aber immer noch besser da als vor Corona im Jänner. Zugelegt haben im Vergleich mit Juli im aktuellen APA/OGM-Vertrauensindex die Oppositions-Parteichefinnen Beate Meinl-Reisinger (NEOS) und Pamela Rendi-Wagner (SPÖ). Sie profitieren sichtlich von der Wahl bzw. neuen rot-pinken Koalition in Wien. Weiterhin am allermeisten Vertrauen genießt Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der sich am Tag der Kinderrechte an alle „Kinder, Schüler und liebe Freunde“ wendete.