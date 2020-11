Verteidiger sieht Notwehr-Überschreitung

Dann soll er laut Staatsanwältin Reingard Wagner vor dem Lokal bei einem Kebab-Stand ein Messer verlangt haben, das er aber nicht bekam. Daraufhin soll er wieder in die Disco gegangen sein und dort eine Bierflasche an der Tischkante abgebrochen haben. Als er damit auf einen Gast losgehen wollte, stoppte ihn der Geschäftsführer. Er fuhr ihm laut Anklägerin sofort zweimal mit der scharfkantigen Flasche ins Gesicht. Der Mann begann stark zu bluten. Ein Security-Mitarbeiter hielt den Angreifer von hinten fest, und auch ihn wollte der Beschuldigte attackieren, was aber misslang. Verteidiger Michael-Thomas Reichenvater sah in dem Vorfall nur eine Notwehrüberschreitung.