Wie berichtet, war man im ersten Fall am Mittwoch auf den Diebstahl aufmerksam geworden. So hatte ein Bankkunde sein Schließfach leer vorgefunden. In der Folge wurde seitens der Ermittler festgestellt, dass mehrere Schließfächer ausgeräumt worden waren. Die Raika in Mödling verfügt über ein hochmodernes Sicherheitssystem, doch offenbar gelang es der international agierenden Bande, die Sicherheitssoftware zu umgehen.