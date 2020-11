Mit dem Kostnix-Laden, der von Leiterin Johanna Kulterer eröffnet wurde, ist in der ehemaligen Metzgerei Stadler wieder Leben eingekehrt. „Es ist somit der dritte Laden, in dem bei uns nachhaltig gedacht wird, wo Produkte vor dem Wegwerfen gerettet werden und diese anschließend bedürftigen Menschen zugute kommen“, freut sich Bürgermeister Michael Maier. Denn gleich neben dem frisch eröffneten Laden befinden sich zwei weitere dieser Art. Neben Lebensmitteln bietet das jüngste dieser Geschäfte übrigens auch Reparaturen an. Maier: „Desolate Geräte können hierher gebracht werden, Mitarbeiter versuchen diese wieder funktionstüchtig zu machen.“ Nach dem Lockdown kann die Ware immer dienstags dort abgegeben werden.