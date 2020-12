4. Prepaid-Kreditkarte fürs Spiele-Shopping

Spiele-Konten sind auch deshalb ein attraktives Ziel für Kriminelle, weil in diesen oftmals wertvolle Kreditkartendaten gespeichert sind. In der Vergangenheit gab es bereits erfolgreiche Hacks, bei denen die Kartendaten von Gamern erbeutet wurden. Daher ist laut Kaspersky empfehlenswert, für den digitalen Spielekauf eine Prepaid-Kreditkarte zu verwenden. So hat der Spieler mehr Kostenkontrolle - und der Kriminelle bei einem erfolgreichen Hack weniger Beute.