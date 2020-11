Back- und Konditor-Liebhaber aufgepasst: Mitte November startet Heidi Chocolat einen Kampf der Gourmet-Giganten. In einer Back-Challenge treten Haubenkoch Marcel Drabits und Chief of Sugar Jürgen Vsetecka (Bild) gegeneinander an, um aus den Köstlichkeiten aus dem Hause Heidi Chocolat und Niemetz weihnachtliche Rezepte zu zaubern.