Hohe Wirksamkeit auch bei anderen Impfungen nachgewiesen

Auch andere Pharma-Konzerne berichteten zuletzt von Erfolgen bei ihrer Forschung: Der Impfstoff des US-Biotech-Unternehmens Moderna zeigte in einer Zwischenanalyse eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent beim Schutz vor Covid-19. Man hofft nun auf eine Notfallgenehmigung in den USA. Der in Russland entwickelte Impfstoff „Sputnik V“ soll eine „Effektivität von 92 Prozent“ aufweisen.