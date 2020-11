Was lockt die Vögel an?

„In der Stadt gibt es eine höhere Dichte an Futterstellen. Das ist für Kohl- und Blaumeisen im Winter optimal. Im Frühling brauchen sie aber für die Brut andere Nahrungsquellen wie Insekten und Raupen, die natürlich am Land leichter zu finden sind“, beschreibt Chatelain den Zwiespalt. Nun stellt sich die Frage, wie sich die Vögel an diese Bedingungen anpassen.