Geldstrafen bis hin zur Sperrung

Über die Sanktionen gegen soziale Netzwerke und Internetplattformen soll in Moskau die Generalstaatsanwaltschaft in Abstimmung mit dem Außenministerium entscheiden, heißt es in dem Entwurf zur Änderung des Gesetzes „Über Informationen, Informationstechnologien und zum Schutz von Informationen“. Möglich sind nach Angaben von Abgeordneten Strafen bis zu drei Millionen Rubel (rund 33.000 Euro) oder die teilweise oder komplette Sperrung von Internetseiten.