Der Industrielle Hans Peter Haselsteiner verlässt den ORF-Stiftungsrat, in dem er auf einem Ticket der NEOS sitzt. Er werde im Laufe des Dezember seinen Sitz im ORF-Stiftungsrat auf eigenen Wunsch zurücklegen. An seiner letzten Sitzung wird der langjährige Stiftungsrat plangemäß am 3. Dezember teilnehmen, teilten Haselsteiner und NEOS am Freitag in einer gemeinsamen Aussendung mit. Er habe festgestellt, „dass den Vertretern der diversen Freundeskreise der Blick auf ihre eigene Macht und parteipolitischen Vorteile weit wichtiger ist als der Erfolg des ORF“, so der Unternehmer.