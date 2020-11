Finnland hat derzeit weiter die niedrigsten Neuinfektionszahlen Europas. Wie am Donnerstag aus den Vergleichswerten der EU-Gesundheitsbehörde ECDC hervorging, gab es in dem nordischen EU-Land in den vergangenen 14 Tagen 54,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: Österreich liegt auf die Bevölkerung gerechnet bei 1.084.