Nach Tagen der Entspannung wurde am Freitag in Deutschland ein neuer Höchstwert an Corona-Neuinfektionen verzeichnet: 23.648 neue Fälle wurden binnen 24 Stunden von den Gesundheitsämtern an das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet. Im Vergleich zum Donnerstag stieg die Zahl der neu gemeldeten Fälle am Freitag um gut 1000. Der bisherige Spitzenwert wurde am 13. November mit 23.542 verzeichneten Fällen dokumentiert.