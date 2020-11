Wie wichtig eine umfassende Betreuung von Kindern ist, machen vor allem die schwierigen Zeiten während eines Lockdowns bewusst. Aktuelle Studien lassen die Alarmglocken schrillen. Am heutigen Tag der Kinderrechte rufen burgenländische Schutzeinrichtungen zur Vernunft auf und bieten Hilfe in Notfällen an.