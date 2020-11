Die 18-Jährige befand sich am Abend gerade auf der Heimfahrt von einem Freund, als sie ihrer Aussage nach von dem vorerst Unbekannten in einem Zug der Pottendorfer Linie heftig bedroht worden sei. Das Mädchen dürfte davon derart eingeschüchtert worden sein, dass sie der Aufforderung des Mannes, mit ihm mitzukommen, folgte. Doch in der Toilette des Zugs folgten den bösen Worten rasch noch brutalere Taten: Der Mann soll die 18-Jährige dort vergewaltigt haben.