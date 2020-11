„Gott weiß alles, aber Pucher weiß es besser“ Dieses Zitat des früheren Bezirkshauptmannes beschreibe, so Zimmermann, den Ex-Bankchef treffend: „So hat er sich verhalten. Pucher duldete keinen Widerspruch.“ Das galt auch für Sitzungen im Aufsichtsrat. „Nachfragen war nicht erwünscht. Mitunter gab es von Pucher einen Rüffel.“ Vom Ende der Bank habe Zimmermann am 15. Juli um 4.30 Uhr erfahren - von seinem Sohn per WhatsApp-Nachricht. Erst danach seien ihm Unregelmäßigkeiten in den Finanzgeschäften aufgefallen. Auf konkrete Fragen zum Kriminalfall gab Zimmermann keine Antwort. Abgesehen von der aktuellen Causa, wird gegen ihn zudem in einem Finanzstrafverfahren ermittelt.