Besonders wichtig in der derzeit besorgniserregenden Situation in den Spitälern ist jedoch vor allem der Blick auf die Zahl neuer Patienten, die aufgrund einer Coronavirus-Infektion in Krankenhäusern behandelt werden müssen: Innerhalb der vergangenen 24 Stunden mussten elf Menschen neu auf Normalstationen aufgenommen, vier Patienten neu intensivmedizinisch betreut werden.