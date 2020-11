Ahnte Laura, was auf sie zukommen wird?

Vor allem die 20-jährige Influencerin sei nach dieser Entscheidung sehr angeschlagen gewesen, so der ehemalige Reisemanager, der Wendler und Laura auch auf den Flughafen gebracht habe, zur „Bild“. „Während der Fahrt war ihr die ganze Zeit schlecht, sie hat sich zweimal im Auto übergeben ... Fast schon so, als wenn das alles gegen ihren Willen passiert.“