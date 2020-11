USA als Spitzenreiter in Corona-Todesstatistik

In den USA sind nach Daten der Johns-Hopkins-Universität bereits mehr als eine Viertelmillion Menschen seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben - nirgendwo sonst auf der Welt sind so viele Corona-Todesfälle bekannt. Aus einer am Donnerstagabend veröffentlichten Zählung ging hervor, dass binnen 24 Stunden mehr als 2200 Menschen in den USA mit oder an Covid-19 gestorben waren.