Was sind das für Zeiten, in denen wir leben? Jeden Tag neue fürchterliche Nachrichten. Immer mehr Menschen, die von dem unsäglichen Virus in Beschlag genommen werden. Tausende Männer und Frauen, die um ihren Job bangen müssen oder ihn sogar schon verloren haben. Darf man in einer solchen Ausnahmesituation über Tierschutz schreiben? Ist es moralisch vertretbar, um Spenden für unsere Mitgeschöpfe zu bitten? Ich sage: „Ja!“ Es ist sogar unsere Pflicht, sich um jene zu kümmern, die auf uns angewiesen sind. Tiere haben keine Stimme, und sie brauchen Menschen, die für sie die richtigen Worte finden, mehr denn je. Und genau das macht unsere Tierecke mit ganzer Kraft, Leidenschaft, und Mut.