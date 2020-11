Drittes Gruppenspiel, erste Pleite! Tennisass Dominic Thiem präsentierte sich am Donnerstag nicht von seiner besten Seite, unterlag beim Masters in London dem Russen Andrej Rublew 2:6, 5:7.Am Samstag erlebt der 27-Jährige sein zweites Semifinale in der 02-Arena. „Ich werde alles in die Waagschale werfen“, verspricht Dominic.