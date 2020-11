Doskozil: „Drohungen wahrgemacht“

Für Doskozil ist die Sache klar: „Der Innenminister macht also seine Drohungen aus dem Jänner wahr.“ Zwar hält er dem Bund zugute, dass die Burgenländer vorab informiert wurden – „jedoch ohne Möglichkeit, noch etwas dagegen zu unternehmen“, sagt der Rote zur „Krone“. „Man sollte“, so Doskozil, „mit den Ländern auf Augenhöhe kommunizieren, sonst wird es in der Bevölkerung keine Akzeptanz geben.“