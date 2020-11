Wahlergebnis soll ausgehebelt werden

Am Donnerstag hat Trumps Team aus Anwälten nun die Gangart weiter verschärft. Sein persönlicher Anwalt und Vertrauter Rudy Giuliani erklärte in einer Pressekonferenz, dass man die Klage in Pennsylvania bereits zum zweiten Mal überarbeitet hätte, um das Wahlergebnis aushebeln zu lassen. In Wisconsin habe man zudem eine Neuauszählung in zwei Bezirken erreicht. Auch in Georgia werde man weitere Klagen einbringen, so Giuliani. Die Klage in Michigan hat man hingegen zurückgezogen - man habe hier das „Ziel erreicht“, dass keine „illegalen Stimmen“ gezählt werden würden.