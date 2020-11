Die von der Corona-Krise schwer getroffene italienische Serie A will mit dem Verkauf des Teils einer ihrer Gesellschaften dringend benötigtes Geld lukrieren. Alle 20 Vereine stimmten am Donnerstag in Rom für diese Lösung. „Heute haben wir eine Einigung gefunden und über Finanzierungsvorschläge verhandelt, aber es ist noch nichts beendet“, sagte Serie-A-Präsident Paolo Dal Pino vor Medienvertretern.