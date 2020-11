„Ich kenne keinen Fall, wo die rechtliche Lage so klar ist und das Verfahren trotzdem so lange dauert“, staunt Christoph Zaussinger von der Rechtsabteilung der Landwirtschaftskammer. Trotz eines Erfolgs zuletzt vor dem Landesverwaltungsgericht darf Helmut Födermayr auf seinem eigenen Grundstück in Asten auch nach drei Jahren kein Wohnhaus mit angrenzender Maschinenhalle bauen. Die Gemeinde will, wie im örtlichen Entwicklungskonzept vorgesehen, dort Betriebe ansiedeln. Konkrete Pläne gibt es aber nicht.