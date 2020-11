Offener Protestbrief

Die BH zieht – im Einvernehmen mit Landesamtsdirektor Erich Watzl – mittels außerordentlicher Revision trotzdem zum Verwaltungsgerichtshof. Ein Schritt, der Wolfgang List, Rechtsanwalt des Entsorgers, zu einem offenen Brief über den „unglaublichen Behördenaufwand“ veranlasste: „Ich habe noch nie erlebt, dass eine BH eine außerordentliche Revision an den VwGH erhebt, das ist einmalig in Österreich“, wundert sich der Anwalt.