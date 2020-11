Nach genau 300 Tagen Pause wird Mikaela Shiffrin am Samstag in Levi wieder ein Weltcup-Rennen bestreiten! Ein nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters in Aare für März geplantes Comeback der dreifachen Gesamtweltcup-Siegerin hatte die Corona-Pandemie verhindert. „Ich bin sehr aufgeregt und frage mich, wie es sich nach dieser langen Zeit wieder anfühlen wird“, sagte die 25-Jährige am Donnerstagabend in einer Videopressekonferenz. „Ich bin dankbar, hier in Levi zu sein.“