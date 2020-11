Dass die bisherige Saison für die Schopp-Truppe etwas durchwachsen läuft, wie das 0:2 zuletzt in Ried beweist, leugnet der 29-Jährige keineswegs: „Unsere Ergebnisse waren nicht überragend. Aber das liegt auch an der gesteigerten Erwartungshaltung nach der tollen letzten Saison. Hartberg wird mittlerweile nicht mehr unterschätzt. Viele Gegner stehen jetzt tiefer gegen uns. Das ist eine neue Situation. Aber wir arbeiten intensiv an Lösungen.“ Nachsatz: „Das Gute daran ist, dass in Hartberg jeder weiß, dass wir in einem Entwicklungsprozess sind und woher wir kommen. Und dass keiner die Nerven wegschmeißt.“