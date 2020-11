Aktuell sind in 118 oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen 542 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 605 Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf Covid-19 getestet - lautet die offizielle Auskunft vom Krisenstab des Landes OÖ. Wenn man bedenkt, dass fast jeder dritte während der Pandemie in Oberösterreich mit/an Corona Verstorbene (derzeit in Summe 387) vor seinem Ableben in einem Heim lebte, eine Nachricht, die befürchten lässt, dass wir noch einen leidvollen Weg vor uns haben.