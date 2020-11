Die Kindergärten in Stadt und Land sind derzeit gut besucht. Aktuelle Zahlen haben ergeben, dass in den ländlichen Kindergärten um die 40 Prozent der Kleinsten - das sind etwa sieben Kinder pro Gruppe - auch derzeit in der Betreuung sind. „Das sind viel mehr als wir gerechnet haben“, so die zuständige Landesrätin Andrea Klambauer (Neos). Ein Grund: Viele Eltern haben ihren Urlaub heuer, auch durch den ersten Lockdown, bereits aufgebraucht. Einen Anspruch auf Sonderbetreuungsurlaub gibt es nur dann, wenn die Einrichtung, etwa durch Covid-Fälle, komplett geschlossen ist.