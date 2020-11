Als die Helfer der Feuerwehr am Ort des Geschehens eintrafen, stand die Fahrerkabine bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht und auch die 8000 Liter Milch gerettet werden. Diese wurde in einen Ersatzwagen umgepumpt. Nachdem die Straße gereinigt und das in Mitleidenschaft gezogene Fahrzeug abtransportiert war, konnte der Einsatz beendet werden.