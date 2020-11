Sorgen Sie für Struktur. Es ist wichtig, Strukturen und Rituale einzuführen und so den Tagesablauf zu planen. So empfiehlt es sich, am Morgenritual festzuhalten: wie in Schulzeiten aufzustehen, Zähne zu putzen etc. Bequeme Kleidung darf ruhig sein. Prinzipiell sollte mit dem Unterricht um acht Uhr begonnen werden.