Unter dem Motto „Schule der Zukunft“ wurde ein Wettbewerb gestartet, bei dem innovative Ideen gesucht werden. Acht Architekten bekommen so die Möglichkeit, eine Fachjury von ihrem Projekt zu überzeugen. „Der Wettbewerb wird bis Februar 2021 entschieden sein. Mit dem Bau beginnen will man 2022“, so Knor. Nur ein Jahr später sollen die ersten Schüler in den Klassenzimmern unterrichtet werden.