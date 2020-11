Paar aus Ternberg betreibt die AckerBox

„Es ist anders als sonst“, sinnierte Maria Prims, die bereits das Einkaufszentrum Hey! Steyr und den Welas-Park in Wels leitet und nun auch das Taborland in Steyr führt. Letzteres wurde in der Rolle eines Nahversorgers positioniert, mit Merkur und Penny sind zwei Lebensmittelhandelsketten vertreten. Die Polizei zog außerdem in die einzigen Büroflächen, die es im Haus gibt. Mit der AckerBox ist außerdem ein zum Geschäft umfunktionierter Container installiert worden - ein Laden mit Produkten von Landwirten, den Daniela und Michael Unterberger aus Ternberg betreiben.