Der Lockdown und die Vorweihnachtszeit lösen seit Tagen in den salzburgweit 34 Postämtern regen Trubel aus. So überraschte eine Kundin die Angestellten der Filiale am Residenzplatz am Donnerstag mit einer Ladung von rund 50 Packerln. „Ich gebe Weihnachts-Geschenke für unsere Firma auf“, erklärt die Frau, die sich nur Verena nennt. Doch auch Handyverträge seien aktuell besonders beliebt, berichtet Filialleiter Siegfried Gruber von der Post am Halleiner Pramerplatz. Zeitweise geraten er und seine sieben Mitarbeiter auch ins Schmunzeln. „Wenn die Versandbox am Wochenende voll ist, versuchen Leute die Päckchen über die Wand dahinter zu werfen. Dann landen sie im Netz unter der Decke und wir müssen am Montag mit der Leiter rauf, um sie runter zu holen.“