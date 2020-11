Als wäre es vor einer Minute passiert, erinnert sich der Theologiestudent an jenen Unfall vor knapp einem Jahr, der sein Leben für immer veränderte. „Wir kamen am 7. Dezember von der Universität, als sich unser Wagen in der letzten Kurve vor Mayerling plötzlich überschlug“, erinnert sich der jetzt noch tiefer im Glauben verwurzelte Luca. Während Mitstudent Gordian als Lenker nicht einen Kratzer erlitt, wurde Luca – am Rückenmark schwer verletzt – ins Spital gebracht. Die niederschmetternde Diagnose: Querschnittlähmung, die ihn ein Leben lang an den Rollstuhl fesseln würde.