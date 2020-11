Individualsport darf man auch im Lockdown betreiben. Und gerade jetzt ist körperliche Betätigung, unter Einhaltung der Coronaregeln, wichtig - nicht zuletzt für die Psyche. Deshalb führen wir unseren beliebten Wandertipp während des Lockdowns in adaptierter Form weiter. Damit sich nicht zu viele Bergfexe gleichzeitig zum selben Ziel aufmachen, werden auf dieser Seite bis Anfang Dezember stets mehrere Vorschläge für leichte Touren vorgestellt. Wir präsentieren diese Vorschläge aus Platzgründen nicht so detailgenau wie gewohnt, bergaffine Menschen werden sich auf den durchwegs bezeichneten Routen aber gut zurecht finden. Körperliche Betätigung in der Natur stellt - mit Abstand - die beste Medizin gegen Trübsal dar. Also, worauf warten: Nix wie los!