Ein 20-Jähriger aus Linz erstattete am 19. November 2020 bei der Linzer Polizei Anzeige, da er vor zwei Monaten mit einem Messer attackiert worden sei. Der Linzer gab an, am 11. September 2020 gegen 17 Uhr von einem circa 20-Jährigen, vermutlich türkischen Mann, mit einem Messer attackiert und verletzt worden zu sein. Zwischen den beiden bestand eine flüchtige Bekanntschaft. Grund für die Auseinandersetzung war eine vorangegangene verbale Auseinandersetzung.