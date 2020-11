Derzeit befinden sich in den burgenländischen Spitälern 18 Corona-Patienten in intenisvmedizinischer Behandlung. Wie überall steigen seit Tagen die Zahlen der belegten Betten. Anfang der Woche waren nur vier Betten für mögliche Covid-19-Fälle frei. Der Großteil der Beatmungsgeräte war zu Wochenbeginn ebenfalls belegt, nur 18 Prozent waren noch verfügbar. „Diese Zahlen sind immer nur eine Momentaufnahme. Sie sind wichtig, aber zeigen nicht das Gesamtbild“, beruhigt KRAGES-Sprecher Leo Szemeliker. Die Situation sei ernst. Doch durch Verlegungen von Patienten werden Betten frei. Erst vor wenigen Tagen konnte so die Intensivstation des Krankenhauses Kittsee für Covid-Patienten geöffnet werden. „Dies war aber nur dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit anderen Krankenhäusern in Wien, Niederösterreich und der Steiermark möglich, die Patienten aufgenommen haben“, so Szemeliker.