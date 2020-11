Die Regierung will die Bevölkerung nach dem harten Lockdown Massentests unterziehen - auf freiwilliger Basis. Gesundheitsexperten befürworten dies, betonen aber, dass ein „gutes Konzept“ vorhanden sein müsse. Nach einem Treffen am Mittwoch im Bundeskanzleramt zum Thema (siehe auch Video oben) sagte Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres am Donnerstag bei einer Pressekonferenz, die Idee sei „von allen gutgeheißen“ worden. Die genaue Strategie werden noch erarbeitet, die Herausforderungen lägen im Detail - vor allem, was die Logistik angehe.