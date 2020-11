Wunschvorstellung: Ein neues, eigenes TSV-Stadion am Stadtrand, mit etwas über 7000 Zuschauern. Womöglich, überlegt Korherr, „ein grünes Stadion rund um das Thema erneuerbare Energien.“ Ein Einkaufszentrum im Umfeld, Verkaufs- und Gewerbeflächen für Klubsponsoren - all das schwingt in den Überlegungen mit. Aber was, wenn der TSV Hartberg einmal aus der Bundesliga segelt? Braucht man dann so ein Stadion? „Gerade dann braucht man einen adäquaten VIP-Klub für Sponsoren“, entgegnet Korherr, der nicht nur an die Kampfmannschaft denkt. „In unserer Umgebung hatten zuletzt Mattersburg Probleme, auch Wr. Neustadt. Wir sind eine Kraft im Osten, könnten viele Interessierte abholen.“ Dabei denkt Korherr vorrangig an den Nachwuchs. „Hartberg könnte sich mit passender Infrastruktur, sprich Trainingsplätzen beim Stadion, auch als Fußballschule positionieren.“ Ein spannender Gedanke.