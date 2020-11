Enormer Anstieg an Todesopfern in Heimen

Allerdings schlägt die zweite Coronawelle in den österreichischen Pflege- und Altersheimen mit deutlich mehr Wucht zu als die erste. Mehr als die Hälfte aller Covid-19-Opfer in Heimen (323 von 607) wurde alleine in den vergangenen 40 Tagen verzeichnet.