Gefahr von Steinschlag in den Bergen

Der Felssturz weckt Erinnerungen an die Tragödie in der steirischen Bärenschützklamm im Sommer. Drei Menschen kamen ums Leben. „Grundsätzlich kann man aber nicht sagen, dass sich die Steinschläge vermehrt haben“ - etwa wegen des Klimawandels - „sondern dass dieses Jahr viel mehr Leute in den Bergen unterwegs waren“, erklärt der Geologe.