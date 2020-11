Mehr Spieler und Regeln

In den vergangenen Jahren haben sich zahlreiche spezielle Plattformen für Kryptowährungs-Derivate und andere Anlageprodukte etabliert, über die mit Bitcoin & Co gehandelt werden kann. 2017 hatte es solche Möglichkeiten noch gar nicht gegeben. Der Wert der aktuell im Umlauf befindlichen Bitcoin-Futures an der US-Börse CME überschritt vor ein paar Tagen zum ersten Mal seit der Einführung Ende 2017 den Wert von einer Milliarde Dollar. Die Positionen in den wichtigsten Optionsmärkten sind von praktisch null Anfang 2019 auf mittlerweile vier Milliarden Dollar gestiegen, wie Daten der Analysefirma Skew zeigen. „Der Zugang hat sich in den vergangenen drei Jahren stark vergrößert, sodass immer mehr Spieler am Markt sind“, sagt Tim Swanson von der Blockchain-Softwarefirma Clearmatics.