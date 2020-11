Gespielt wird in isometrischer Perspektive, man blickt also aus einer erhöhten Position von hinten auf den Sackboy, der sich hier mal dreidimensional „in die Welt hinein“ bewegt, mal im Plattformer-Stil von links nach rechts oder umgekehrt hüpft. In den Levels findet man Items, die den Sackboy beispielsweise in einer transparenten Kugel durch die Levels rollen oder an den Wänden laufen lassen, es gibt eine Vielzahl eigentümlicher Gegner zu verprügeln, Rätsel zu lösen, Verstecke zu finden und hie und da auch besondere Aufträge zu erfüllen - etwa Nutztiere in ihre Gatter zu treiben. Eine Vielzahl freischaltbarer Outfits und Gegenstände sorgen für Langzeitmotivation und Individualismus.