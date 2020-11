Derzeit arbeite das Team mit „viel Elan und Kraft“ an der Finalisierung des Programms für den Sommer 2021. Die 45. Festwochen der Alten Musik sollen von 13. Juli bis 29. August über die Bühne gehen. In welcher Form die einzelnen Veranstaltungen der Festwochen stattfinden können, sei von den Entwicklungen in Zusammenhang mit Covid-19 abhängig.