„Goldene Generation“

Die Mannschaft ist erpicht darauf, in den kommenden Jahren Großes zu schaffen. Bei der WM 2018 galten die Belgier als ernsthafter Titelkandidat, mussten sich im Halbfinale aber Frankreich als überlegene Elf geschlagen geben. Bei der EM im kommenden Jahr und auch bei der WM-Endrunde 2022 in Katar will sich die „Goldene Generation“ um Eden Hazard, Kevin de Bruyne oder Courtois belohnen. Auch an Talent mangelt es den Belgiern nicht. Nicht nur gegen Dänemark auf sich aufmerksam machen konnte beispielsweise der 23-jährige Youri Tielemans von Leicester City. Martinez sah die Nations League als ideale Vorbereitung für anvisierte Großtaten. „Diese Spiele sind es, was wir brauchen. Solche K.o.-Partien bekommt man sonst nur bei großen Turnieren“, meinte er.