Vielfach und einschlägig vorbestraft

Der Mann wird von der Braunschweiger Staatsanwaltschaft als Verdächtiger in dem spektakulären Kriminalfall um das Verschwinden von Maddie McCann betrachtet. Sie geht davon aus, dass er das Mädchen ermordete. Der Beschuldigte ist vielfach und erheblich vorbestraft, unter anderem auch wegen Sexualdelikten an Kindern. Er hielt sich früher oft in Portugal auf, wo er laut deutschen Ermittlern in Ferienanlagen und Hotels einbrach. Aus einer derartigen Anlage verschwand auch „Maddie“.