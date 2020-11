Osten von Österreich wächst am stärksten

Indes wächst der Osten Österreichs am stärksten. Überdurchschnittlich starke Zuwächse (plus zehn Prozent bis 2040 bzw. plus 20 Prozent bis 2080) sind in Wien zu erwarten, das knapp 40 Prozent der internationalen Zuwanderung verbucht. Die Bundeshauptstadt werde laut Prognose im Jahr 2028 - wie zuletzt am Beginn des 20. Jahrhunderts - die Zwei-Millionen-Marke überschreiten. Wien wachse aufgrund der Zuwanderung, aber auch aufgrund von positiven Geburtenbilanzen, zudem altere die Hauptstadt schwächer als die anderen Bundesländer, weil starke Zuwanderung und Geburten die jüngeren Altersjahrgänge verstärken, führte Hanika aus.