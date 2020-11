Drei Tore in drei November-Länderspielen. Adrian Grbic hat seinen Wert für das österreichische Fußball-Nationalteam in diesem Herbst eindrucksvoll bewiesen. Vier Treffer hat der 24-Jährige nach sieben Einsätzen für Österreich zu Buche stehen. Dem Siegestor gegen Nordirland (2:1) ließ er am Mittwoch erneut als Joker den Ausgleich gegen Norwegen (1:1) folgen, mit dem der Gruppensieg in der Nations League fixiert wurde.